Sonora confirma primer caso de gusano barrenador en Álamos

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Foto: Reuters

El Gobierno de Sonora confirmó el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en la entidad. El hallazgo ocurrió en un bovino de la comunidad de Munihuasa, en el municipio de Álamos.

Tras la detección, autoridades estatales activaron acciones para evitar que la plaga se propague. Entre las primeras medidas se encuentra la liberación de 360 mil ejemplares de mosca estéril, además de labores de vigilancia y asistencia técnica en la zona.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) informó, mediante un comunicado, que fueron activados los protocolos de vigilancia, contención y control tras confirmar el caso de Gusano Barrenador del Ganado.

Personal especializado mantiene presencia en el área donde fue detectado el bovino afectado y realiza trabajos de vigilancia para contener el caso.

Como parte de estas acciones, se liberaron 360 mil moscas estériles en la zona. Esta medida forma parte de las labores implementadas por las autoridades ante la presencia del gusano barrenador en Sonora.

Ante la detección del primer caso de gusano barrenador en Sonora, activamos de inmediato los protocolos de vigilancia, contención y control, en coordinación con autoridades sanitarias federales y productores.



Reforzamos el cerco sanitario y las acciones en la zona para evitar su… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 20, 2026

Aplican medidas sanitarias al ganado en un radio de 20 kilómetros

Las autoridades también establecieron medidas sanitarias para el ganado dentro de un radio de 20 kilómetros alrededor del punto donde fue localizado el caso.

Entre las acciones se encuentra la aplicación de diversos antibióticos a bovinos adultos y becerros recién nacidos, de acuerdo con la información difundida por la Sagarhpa.

Además, personal especializado continúa brindando asistencia técnica y mantiene las labores de vigilancia en la zona.

Autoridades piden revisar al ganado y reportar heridas

Las autoridades exhortaron a los productores de la región a revisar de manera constante a sus animales y reportar de inmediato cualquier herida o signo sospechoso.

También pidieron cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas para contribuir a la contención y erradicación del caso detectado en Álamos.

La vigilancia continuará en la zona como parte de los protocolos activados para evitar la propagación del Gusano Barrenador del Ganado en Sonora.

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