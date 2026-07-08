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Secretaria de Agricultura confirma a Uno TV producción de 30 millones de moscas estériles contra el gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que la nueva planta de producción de mosca estéril en Chiapas será una pieza clave para controlar el gusano barrenador del ganado.

Durante una entrevista exclusiva con Unotv.com, la titular de la dependencia, Columba Jazmín López, explicó que México dependía hasta ahora de las larvas enviadas desde Panamá.

“Estábamos dependiendo de la cepa y de las larvas que nos enviaban de Panamá. En Panamá tienen un convenio binacional con Estados Unidos. Lo que estamos haciendo ahorita es, ya teniendo nuestra propia cepa, ya estamos nosotros teniendo nuestra propia producción”. Columba Jazmín López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Con la nueva instalación de la planta, México comenzará con una producción de 30 millones de moscas estériles, que posteriormente aumentará a 60, 100, 130 y hasta 180 millones, capacidad máxima prevista para replegar la plaga.

Además, López informó que el Gobierno de Estados Unidos anunció una aportación económica para ampliar la capacidad de producción y duplicar el número de insectos liberados.

“Ahorita, cuando fue la inauguración, se nos anunció por parte de Estados Unidos que donarían ellos otra parte económica. Nosotros estamos también invirtiendo y con esto vamos a duplicar la cantidad de producción de moscas estériles”. Columba Jazmín López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Así ataca el gusano barrenador al ganado

La funcionaria explicó que el gusano barrenador corresponde a la fase larvaria de una mosca que deposita entre 400 y 500 huevos en heridas abiertas de animales.

Tras la oviposición, nacen las larvas, que penetran el tejido mediante estructuras en forma de ganchos, avanzando cada vez más profundo hasta alcanzar incluso el hueso, provocando graves lesiones y pérdidas económicas para los productores.

“Ya iniciamos en Sembrando Vida con plantas, con trampas artesanales y logramos captar más de 13 millones de moscas femeninas que estaban cargadas y que ya no lograron terminar su proceso”. Columba Jazmín López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Estados Unidos mantiene interés por impacto económico

La secretaria indicó que el control del gusano barrenador representa un asunto de interés binacional debido a su impacto en el comercio.

“Como socios comerciales pues nosotros tenemos que exportar carne en buen estado, donde es la mayor cantidad de ingresos que tienen los productores ganaderos mexicanos”. Columba Jazmín López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Antes de concluir la entrevista, la funcionaria también informó que el precio del jitomate logró estabilizarse tras un acuerdo entre productores, centrales de abasto y cadenas comerciales, lo que permitió reducir hasta 80% los incrementos registrados en algunas regiones.

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