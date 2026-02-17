Difunden video del fuerte choque que dejó 5 muertos en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Accidente entre tráiler y autobús de pasajeros deja víctimas. Foto: Gettyimages

El pasado viernes una unidad de paquetería Tres Guerras fue la responsable de un accidente que dejó 5 muertos y 25 lesionados a la altura del kilómetro 118 del tramo Sonoyta-Caborca, luego de invadir el carril y chocar con un autobús de pasajeros de la compañía TUFESA.

El video captado desde la unidad de la empresa de paquetería muestra el momento en que el tráiler cruza al carril contrario e impacta de frente al autobús de pasajeros, el cual circulaba en su trayectoria.

Accidente en Sonora deja 5 muertos y 25 lesionados

Tras el impacto entre el tráiler de Tres Guerras y el autobús de TUFESA, varios pasajeros quedaron lesionados dentro de la unidad. Paramédicos y cuerpos de rescate acudieron al lugar para realizar maniobras de atención prehospitalaria. El punto donde ocurrió el accidente es considerado estratégico por su conexión con municipios del norte de Sonora. La circulación vehicular se vio afectada durante varias horas mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio.

Chofer de tráiler de Tres Guerras es responsable

Versiones preliminares señalan que el conductor del tráiler identificado con el logotipo de Tres Guerras sería el presunto responsable del accidente por invadir carril. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente esta información.

Se desconoce el estado de salud de los conductores involucrados y si fueron trasladados a recibir atención médica o para rendir declaración ante las instancias correspondientes.

Siguen investigaciones del accidente

Elementos de seguridad continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. El video difundido será integrado a las indagatorias como parte de la evidencia para esclarecer cómo ocurrió el choque entre el tráiler de Tres Guerras y el autobús de TUFESA.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.