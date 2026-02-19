Alerta por posible tormenta de arena en carreteras de Sonora

GENERANDO AUDIO...

Tormentas de arena: Alertan por vientos de más de 70 km/h. Foto: GettyImages

De acuerdo con el reporte más reciente de Protección Civil Sonora, el aumento del viento mantiene la probabilidad de tormentas de arena en el estado, con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h) que impactarán San Luis Río Colorado y Sonoyta.

Las condiciones podrían generar tolvaneras que reduzcan la visibilidad en distintos tramos carreteros y representen riesgo para automovilistas y peatones. Las autoridades locales emitieron una advertencia preventiva ante este fenómeno.

¿Qué son las tormentas de arena en Sonora y por qué ocurren?

Una tormenta de arena es un fenómeno meteorológico que se presenta cuando vientos fuertes levantan partículas de polvo y arena del suelo, lo que reduce la visibilidad y genera condiciones que afectan la movilidad terrestre y aérea.

Este tipo de eventos se presentan con mayor frecuencia en determinadas épocas del año debido a varios factores:

Según el aviso meteorológico, las rachas previstas son suficientes para formar nubes de polvo que reduzcan la visibilidad de manera repentina.

Carreteras afectadas por tormentas de arena en Sonora

El principal riesgo de las tormentas de arena en Sonora es la pérdida repentina de visibilidad en carreteras.

Los tramos señalados como vulnerables son:

Carretera San Luis Río Colorado – Sonoyta

Carretera Sonoyta – Caborca

Vías interestatales hacia Mexicali

Estas rutas son utilizadas por transporte local y de carga, así como por conductores que se trasladan hacia Baja California.

Recomendaciones ante tormentas de arena y viento en Sonora

Para automovilistas:

Reducir la velocidad

Encender luces bajas e intermitentes si es necesario

Mantener distancia entre vehículos

Para peatones y residentes:

Permanecer en casa si no es necesario salir

Proteger vías respiratorias ante polvo y arena

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

Las autoridades mantienen el monitoreo del viento en Sonora y reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

