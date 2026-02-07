Vinculan a proceso a dos más por incendio en Waldo’s de Hermosillo

GENERANDO AUDIO...

Se fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria. FOTO: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra dos personas por su presunta responsabilidad en el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. La resolución fue emitida este 6 de febrero de 2026, tras la continuación de las audiencias relacionadas con el siniestro.

De acuerdo con la autoridad, un juez de Control determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad de los imputados en diversos delitos derivados del incendio, por lo que deberán continuar enfrentando el proceso penal bajo medidas cautelares previamente impuestas.

Durante la audiencia celebrada este jueves, el juez resolvió vincular a proceso a dos personas imputadas por delitos relacionados con el siniestro de la tienda Waldo’s en Hermosillo, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para continuar con el caso.

Los imputados fueron vinculados por los delitos de homicidio culposo en número de 24, aborto imprudencial, lesiones de diversa gravedad, daños e incumplimiento de un deber legal, todos derivados de los hechos ocurridos en noviembre de 2025.

En la misma audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió no vincular a proceso a una tercera persona imputada, al estimar que la acción penal se encontraba prescrita, conforme a la penalidad vigente en ese momento. Sin embargo, la FGJES manifestó que no comparte dicha interpretación, ya que considera que debe aplicarse la penalidad vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

Ante esta diferencia de criterios, la Fiscalía estatal informó que interpondrá el recurso de apelación correspondiente, con el objetivo de que la determinación sea revisada por una instancia superior.

Respecto a las medidas cautelares, el juez determinó que las personas vinculadas deberán continuar el proceso en libertad, cumpliendo con firma periódica mensual, garantía económica, prohibición de salir del estado y restricción para acercarse a víctimas, ofendidos y testigos.

Además, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo los datos de prueba para el esclarecimiento total de los hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, asegurando el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso.

