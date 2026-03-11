Aclaran polémica por fiesta de XV años en Tabasco; niegan vínculos políticos

GENERANDO AUDIO...

Fiesta de XV años en Tabasco genera polémica. FOTO: Getty

Tras la polémica en redes y medios por la fiesta de XV años de María Fernanda, el despacho legal GMK & Associates, México Law Firm & Crisis, difundió una carta aclaratoria del empresario Guerrero Rojas, para responder a señalamientos sobre el evento.

En el documento, explican que la la fiesta de XV años de María Fernanda tuvo un motivo personal y familiar, luego de que el empresario superó un problema grave de salud hace unos tres años.

También señalaron que es falso que el festejo deba interpretarse fuera de ese contexto.

Sobre su actividad empresarial, aclararon que Guerrero Rojas es proveedor de PEMEX desde 2010, y no desde hace siete años, como se dijo en algunas publicaciones.

Además, aseguraron que tanto él como sus empresas han sido auditados por autoridades fiscales y por órganos internos de PEMEX, sin que se hayan detectado irregularidades.

También en la carta se rechazó la versión sobre supuestos vínculos o apoyos políticos. En especial, se negó cualquier relación con el senador Adán Augusto López o con otros actores políticos de Tabasco.

En la nota, también se destaca que el empresario realiza labores de apoyo social en el estado y que, desde hace 14 años, entrega juguetes a niñas y niños de escasos recursos en el Día de Reyes.

Sobre el costo de la la fiesta de XV años de María Fernanda, afirmaron que las cifras difundidas en algunos medios son falsas y están basadas en suposiciones.

Finalmente, señalaron que el objetivo del documento es aclarar los hechos y evitar versiones, dijeron, “distorsionadas” o “sensacionalistas”.

