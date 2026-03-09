Qué se sabe del empresario que habría organizado fiesta millonaria de XV años en Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Fiesta de XV años. FOTO: Shutterstock

Juan Carlos Guerrero, el padre que presuntamente organizó los ostentosos XV años de “Mafer” en Tabasco, donde se presentaron J Balvin y Belinda, es un empresario que, según reportes de medios, ha tenido jugosos contratos con Pemex.

El pasado 8 de marzo, se viralizó la fiesta de “Mafer”, una joven tabasqueña que celebró sus XV años con una temática inspirada en Nueva York.

Además de la lujosa decoración y amenidades, se destacó la presencia de artistas como Belinda, J Balvin, Matute y Xavi, quienes realizaron sus shows bajo la conducción de Galilea Montijo.

Tras la fiesta, se dio a conocer en varios medios que Juan Carlos Guerrero estaba detrás de la fiesta de su hija, estimada en alrededor de 45 millones de pesos. Es un empresario de Tabasco ligado a actores políticos y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el padre de la quinceañera?

Información de columnistas, refiere que Juan Carlos Guerrero es un contratista de Pemex que recibió miles de millones de pesos en contratos cuando sus paisanos, Octavio Romero Oropeza y Marcos Herrería Alamina, dirigieron a la petrolera.

Y es que, Juan Carlos Guerrero es presuntamente propietario de 17 empresas, entre ellas Grupo Energético de Chontalpa y Petroservicios Integrales México S.A. de C.V.

Esta última firma ofrece servicios de perforación, manejo de equipos y servicios para pozos petroleros, así como maquinaria especializada para la perforación, según medios de comunicación.

En dicha empresa, figura como socio el exdiputado local y exalcalde de Comalcalco, Héctor Peralta Grappin, según una investigación del periodista Rodulfo Reyes.

De acuerdo con reportes periodísticos, las empresas de Guerrero suman ingresos aproximados por 3 mil 869 millones 950 mil pesos. La mayoría provienen de Petroservicios Integrales México S.A. de C.V.,

Juan Carlos Guerrero es señalado como presunta pieza clave en la estructura de Octavio Romero, exdirector de Pemex y ahora director de Infonavit.

De igual forma, el padre de la quinceañera sería cercano al actual gobernador de Tabasco, el morenista Javier May.

Desde julio del 2019, Juan Carlos Guerrero enfrenta una demanda activa presentada por Pemex Exploración y Producción ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Tabasco, por presuntamente incumplir con algunas operaciones.

Los ostentosos XV años en Tabasco

En la mencionada fiesta de XV años, los pasillos del hotel Marriot de Villahermosa, donde se realizó, tuvieron estaciones de Sephora, Christian Dior. Personal especializado daba retoque de maquillaje a las asistentes. Además, dieron pulseras de Hermès como recuerdos de mesa, cada una con un valor estimado de 25 mil pesos.

De igual forma, Juan Carlos Guerrero regaló a su hija una bolsa Birkin, presentada a través de un video grabado por una de las vendedoras. Dicho producto es altamente cotizado, debido a que tiene una lista de espera.

En esta fiesta de XV años de Tabasco se presentó J Balvin, quien cobraría alrededor de 15 millones de pesos por presentación privada. De igual forma, Xavi y Matute habrían cobrado 2 millones de pesos, aunque no hay información confirmada al respecto.

En cambio, Belinda pudo posiblemente cobrar 5 millones, más el costo de un avión privado, solo por cantar “Las Mañanitas”, indicaron medios de comunicación.

La fiesta de XV años, consignada en videos y publicaciones en redes sociales fue inusual en Tabasco, debido al número de invitados y al tamaño de su producción.

