Playas de Tabasco aptas para Semana Santa tras limpieza de petróleo

Playas de Tabasco ya están aptas para Semana Santa. FOTO: Cuartoscuro

En Tabasco, autoridades estatales informaron que el derrame de petróleo detectado en playas de Paraíso y Cárdenas ya fue limpiado. Con ello, las zonas costeras quedaron sin evidencia de contaminación visible, de acuerdo con el reporte oficial difundido este 9 de marzo.

El coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco señaló que una empresa particular contratada por Pemex realizó la limpieza del crudo derramado. Añadió que, hasta el momento, no existe ninguna alerta emitida por Cofepris, Profepa, Semarnat o la Marina sobre riesgos en las playas del estado.

Según explicó Armando Pulido Pardo, coordinador de Protección Civil de Tabasco, ya se hizo el retiro del hidrocarburo o chapopote que fue encontrado en la franja costera. Por eso, las playas de Paraíso y Cárdenas están aptas para recibir turistas durante Semana Santa, luego de las labores de limpieza.

El funcionario también detalló que la mancha de hidrocarburo habría llegado desde las costas de Veracruz, aunque todavía no se conoce con certeza cuál fue su origen. Indicó que no se tiene detectada alguna causa o evidencia que apunte a un equipo, pozo terrestre o marino, ni a una chapopotera que esté generando la fuga.

Además, precisó que se trató de una mancha menor y de un residuo menor que llegó a la zona de Tabasco. También dijo que no hay evidencia de otras manchas de petróleo mar adentro, en el cuerpo de agua frente a la costa tabasqueña.

Pese a que las autoridades estatales reportan que las playas ya están limpias y sin alertas sanitarias o ambientales activas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco informó que presentó una denuncia por los daños ocasionados por el derrame de petróleo en las playas de la entidad.

Con este escenario, las autoridades sostienen que las playas afectadas ya pueden recibir visitantes, mientras continúan las acciones oficiales por el impacto ambiental del derrame.

