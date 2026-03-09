Madres buscadoras de diversos estados recorren cárceles y Semefos en Tabasco

GENERANDO AUDIO...

En Tabasco, madres buscadoras visitarán varios municipios. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En Tabasco, el grupo de madres buscadoras “Unidas Siempre Buscando” informó que esta semana realizará visitas a centros de reinserción social, centros de rehabilitación y al Servicio Médico Forense, con el objetivo de saber si existe información sobre sus familiares.

En declaraciones para el portal XeVt, Yadira González, coordinadora de “Unidas Siempre Buscando”, indicó que las actividades se realizarán del 9 al 13 de marzo. Además, señaló que solicitaron apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) con un vehículo para poder trasladarse por diversos municipios.

Sin embargo, únicamente se les prestó una unidad compacta para la zona de Villahermosa, lo que consideraron insuficiente.

El colectivo de búsqueda visitará municipios como Huimanguillo y Cárdenas en busca de información sobre sus familiares no localizados.

“Se le mandó un oficio desde la Fiscalía General de la República, porque esta jornada viene con la Fiscalía General de la República, a la Comisión Local de Búsqueda de Tabasco, y su contestación fue que solamente tenía un vehículo para cinco personas y que solamente lo podía proporcionar en la jornada que iba a ser en Villahermosa, no durante toda la jornada de la semana donde vamos a visitar Huimanguillo y Cárdenas”, mencionó González.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.