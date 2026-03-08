Tabasco anuncia que interpondrá denuncia ante la ASEA por presencia de crudo en playas de Paraíso

GENERANDO AUDIO...

En Tabasco, las autoridades comenzaron a limpiar el crudo que llegó a las playas del municipio de Paraíso, procedente de Veracruz. Además, anunciaron que interpondrán una denuncia por el hidrocarburo.

Las zonas donde se ha reportado la presencia de hidrocarburo son principalmente en algunas playas del municipio de Paraíso y en las costas de la Villa Sánchez Magallanes en el municipio de Cárdenas.

Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco, informó que interpondrá una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por la llegada de petróleo a las costas de la entidad.

Sin embargo, a pesar de la presencia de crudo en las playas, las autoridades no han suspendido la pesca o el acceso a la zona.

