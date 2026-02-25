Alertan a transportistas por cierres en la Pigua II en Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Anuncian trabajos en el Distribuidor Vial La Pigua II de Tabasco. Foto:Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad informó que, por trabajos coordinados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se realizarán obras de reconstrucción en el Distribuidor Vial La Pigua II, ubicado en la carretera Villahermosa– Cd. del Carmen, lo que provocará cierres parciales y desvíos provisionales del 2 de marzo al 30 de mayo de 2026.

Las obras se desarrollarán en el kilómetro 2+800 de la carretera Villahermosa–Ciudad del Carmen, en el tramo Villahermosa – Frontera.

Trabajos en Distribuidor Vial La Pigua II y reconstrucción con concreto

La intervención contempla la reconstrucción mediante estabilización con losas de concreto en los accesos de entradas y salidas del distribuidor vial.

Durante este lapso, se implementarán cierres parciales de carriles, así como desvíos provisionales conforme al avance de los trabajos. La autoridad indicó que se colocará señalización preventiva en la zona para orientar a los automovilistas y operadores del transporte.

Cierres parciales y desvíos en carretera Villahermosa–Cd. del Carmen

La Secretaría de Movilidad exhortó a transportistas y conductores a mantenerse informados sobre los cambios viales y rutas alternas que pudieran habilitarse mientras duren las obras.

Asimismo, pidió conducir con precaución en la zona intervenida, respetar la señalización e indicaciones de tránsito y considerar tiempos adicionales en sus recorridos habituales.

La dependencia señaló que los ajustes en la circulación se realizarán de manera progresiva, dependiendo del avance físico de la obra.

Secretaría de Movilidad y SICT coordinan información a transportistas

La autoridad estatal indicó que continuará trabajando de manera coordinada con las instancias correspondientes para informar oportunamente cualquier actualización relacionada con los trabajos en el Distribuidor Vial La Pigua II.

