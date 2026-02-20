Captan en video a maestra besando a alumno en telesecundaria de Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Un video difundido en redes sociales muestra a una presunta maestra de una telesecundaria besando a un alumno dentro de un plantel educativo en Tabasco. La grabación, que habría sido realizada el 14 de febrero por compañeros del estudiante, se ha compartido miles de veces en plataformas como X y Facebook.

En las imágenes se observa al menor, quien porta uniforme escolar, dialogando con la mujer adulta. Posteriormente, la presunta maestra lo abraza y lo besa en la boca. De acuerdo con usuarios que han difundido el material, el estudiante tendría aproximadamente 13 años de edad.

El clip ha generado reacciones entre padres de familia y usuarios de redes sociales, quienes han solicitado la intervención de las autoridades educativas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Padres piden identificar a la docente tras difusión del video

Tras la circulación del video en internet, se ha pedido que se identifique a la presunta profesora y que, en caso de confirmarse su vínculo laboral con alguna institución educativa, sea separada de su cargo y sancionada, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la mujer que aparece en la grabación ni el nombre del plantel donde habrían ocurrido los hechos. Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal ante instancias ministeriales.

Las autoridades estatales y educativas no han emitido un posicionamiento público sobre el caso. Se espera que en las próximas horas se informe si se iniciará una investigación administrativa o penal.

El video continúa circulando en redes sociales, donde ha generado debate sobre los protocolos de protección a menores en escuelas de educación básica y la responsabilidad del personal docente.

