Gobernador de Tabasco cancela mañanera por problema de salud

GENERANDO AUDIO...

Javier May, gobernador de Tabasco. Foto: Cuartoscuro

Durante la mañana de este lunes, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, presentó un problema de salud que lo llevó a acudir a un hospital, por lo que suspendió su conferencia de prensa matutina y su participación en un evento programado.

A través de un comunicado, el Gobierno de Tabasco informó que el mandatario experimentó una molestia abdominal y que, tras una revisión médica de rutina, se determinó que su estado se encuentra dentro de parámetros normales.

Las autoridades estatales señalaron que el gobernador permanece en reposo en su domicilio particular y bajo tratamiento ambulatorio, por lo que se espera que retome sus actividades públicas una vez que concluya su recuperación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento