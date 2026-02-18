Estudiante muere tras lanzarse de edificio de Universidad en Villahermosa

GENERANDO AUDIO...

Una alumna en Villahermosa se quitó la vida. Foto: Getty Images/ ilustrativa

Durante la tarde del martes, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco confirmó el fallecimiento de la joven estudiante de Derecho, Ximena Esther González Gerónimo, quien estaba internada en un hospital, luego de que el pasado 12 de febrero se lanzó desde lo alto del auditorio de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Villahermosa.

¿Qué se sabe de la muerte de la joven en Tabasco?

El día de la caída, la Cruz Roja Mexicana auxilió a la Ximena y la trasladó al hospital Gustavo Rovirosa en Villahermosa, Tabasco, donde fue diagnosticada con muerte cerebral y estuvo varios días en coma hasta que este martes 17 de febrero, falleció.

En su momento, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco confirmó que la joven se habría subido por cuenta propia al techo del auditorio y se arrojó al vacío.

Sin embargo, luego del fallecimiento, el padre de la joven, Salvador González Rodríguez, dijo, en entrevista telefónica para Unotv.com, que las autoridades deben investigar a fondo el caso.

De igual forma, Salvador González, acusó que la Universidad no hizo nada para proteger a la joven y pidió la renuncia del rector Guillermo Narváez Osorio

“Y si él considera que le está haciendo daño a la máxima institución con su presencia como rector, que renuncie. Somos humanos y nos equivocamos. Que se haga justicia y mañana puede ser tu hija, tu nieta, tu prima, algún familiar que usted tenga”.

Cabe destacar que la joven, será velada este miércoles por la tarde y la comunidad universitaria está anunciando posibles protestas para los próximos días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.