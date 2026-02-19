Tráiler con ganado derriba puente en Tabasco; hay caos vial y rapiña

GENERANDO AUDIO...

En Tabasco, un tráiler chocó contra un puente. Foto: Armando de la Rosa

Durante la mañana de este jueves, un tráiler cargado con ganado chocó y derribó un puente peatonal en el kilómetro 30 de la carretera federal Villahermosa, Tabasco, con dirección a Macuspana.

Tras el accidente, el puente quedó atravesado sobre la carretera y el ganado salió del tráiler

Sin embargo, pobladores de la zona y algunos automovilistas aprovecharon la situación para rapiñar el ganado e incluso destazaron las vacas en la misma vía.

Algunas fuentes estimaron que más de 50 cabezas de ganado fueron sustraídas tras el accidente. El conductor del tráiler sobrevivió y fue auxiliado por paramédicos. Elementos de la Guardia Nacional intentaron frenar la rapiña; sin embargo, fueron superados por la población.

Además, las autoridades movilizaron tres grúas para retirar el puente peatonal y el tráiler accidentado

