Tráiler con ganado derriba puente en Tabasco; hay caos vial y rapiña

| 11:54 | Armando de la Rosa | UnoTV
trailer-con-ganado-derriba-puente-en-tabasco-hay-caos-vial-y-rapina
En Tabasco, un tráiler chocó contra un puente. Foto: Armando de la Rosa

Durante la mañana de este jueves, un tráiler cargado con ganado chocó y derribó un puente peatonal en el kilómetro 30 de la carretera federal Villahermosa, Tabasco, con dirección a Macuspana.

  • Tras el accidente, el puente quedó atravesado sobre la carretera y el ganado salió del tráiler

Sin embargo, pobladores de la zona y algunos automovilistas aprovecharon la situación para rapiñar el ganado e incluso destazaron las vacas en la misma vía.

Algunas fuentes estimaron que más de 50 cabezas de ganado fueron sustraídas tras el accidente. El conductor del tráiler sobrevivió y fue auxiliado por paramédicos. Elementos de la Guardia Nacional intentaron frenar la rapiña; sin embargo, fueron superados por la población.

  • Además, las autoridades movilizaron tres grúas para retirar el puente peatonal y el tráiler accidentado

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Pelea en bachillerato de Villahermosa se vuelve viral

Tabasco

Pelea en bachillerato de Villahermosa se vuelve viral

Localizan 3 personas ejecutadas en un departamento en Nacajuca, Tabasco

Tabasco

Localizan 3 personas ejecutadas en un departamento en Nacajuca, Tabasco

Gobernador de Tabasco cancela mañanera por problema de salud

Tabasco

Gobernador de Tabasco cancela mañanera por problema de salud

Estudiante muere tras lanzarse de edificio de Universidad en Villahermosa

Tabasco

Estudiante muere tras lanzarse de edificio de Universidad en Villahermosa

Etiquetas: ,