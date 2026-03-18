Cocodrilo sorprende paseando en la Central de Abasto en Villahermosa

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Cocodrilo en Villahermosa, Tabasco. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un cocodrilo de tamaño mediano fue visto en la Central de Abasto de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Usuarios de redes sociales compartieron el video en el que se observa a este reptil desplazándose entre los charcos de agua generados por las intensas lluvias.

🐊 Capturan cocodrilo en la Central de Abasto de Villahermosa



Elementos de Protección Civil de Tabasco aseguraron hoy, 17 de marzo, a un cocodrilo de 1.5 metros de longitud en el área de descarga de la Central de Abasto, en la colonia Carrizal.



El ejemplar salió de su hábitat… pic.twitter.com/d4YD8nL4JA — Mente Cali (@MenteCali) March 17, 2026

Graban cocodrilo “paseando” por la Central de Abasto de Tabasco

Desde el día de ayer comenzó a circular el video en el que se observa a un cocodrilo caminando en un estacionamiento cercano a la Central de Abasto de Villahermosa. Se especula que las fuertes lluvias provocaron que saliera de su hábitat.

Medios locales reportan que el animal medía aproximadamente metro y medio de longitud. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar de los hechos para atender el reporte. Locatarios mencionan que no es raro encontrarse a estos reptiles cuando se presentan lluvias intensas

En días recientes, las precipitaciones provocaron que el nivel del agua de lagunas y ríos se incrementara, por lo que la fauna local se ha desplazado a las zonas urbanas y no es raro encontrarse con especies animales poco habituales en las calles.

Protección Civil de Tabasco informó que las lluvias continuarán en los próximos días, por lo que se recomienda a los habitantes no acercarse a los cocodrilos si se encuentran a uno en la vía pública.

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