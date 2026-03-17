Pemex controla incendio en la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco

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Refinería Olmeca registra incendio; Pemex lo controla. Foto: Armando de la Rosa

Se registró un incendio en la Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Paraíso, Tabasco, luego de que presuntamente un vehículo se incendiara y las llamas se propagaran hasta el área de almacenamiento de hidrocarburos dentro del complejo.

Causas e inicio del incendio

Alrededor de las 06:00 horas, personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Dos Bocas informó que el incidente comenzó en un vehículo y posteriormente alcanzó el predio 1, identificado como Área de Almacenamiento de Gases o Área de Tanques.

El personal que se encontraba de guardia fue reubicado en una zona segura. Asimismo, trabajadores que iniciarían turno por la mañana no pudieron ingresar al complejo debido a que el fuego no había sido controlado en ese momento.

Reporte oficial de Pemex por incendio en Dos Bocas

Pemex informó que el incendio fue detectado alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.

La empresa señaló que una posible causa del incidente está relacionada con las lluvias torrenciales registradas en la zona, las cuales habrían generado acumulación de residuos de hidrocarburos.

“El incidente se encuentra en proceso de control con personal de contraincendio de Pemex”, indicó la empresa en el reporte oficial.

Antecedentes de incendios en la Refinería Olmeca

El incendio en la Refinería Olmeca de este 17 de marzo no es el primero registrado en el complejo. Según información de Pemex, al menos, tres incidentes similares han ocurrido previamente en estas instalaciones.

Uno de los más recientes se registró el 22 de enero, dentro de una planta de proceso. En ese caso, la empresa informó que el origen fue una fuga de contención en una línea de descarga.

Un incendio causó el fallecimiento de un trabajador

Además, se han reportado fallecimientos derivados de incidentes en Dos Bocas. El 10 de agosto de 2024, dos trabajadores murieron tras incendiarse el vehículo en el que se trasladaban dentro de la refinería.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2024, un trabajador resultó lesionado y otro falleció tras exposición a gas tóxico en la parte superior de un tanque del complejo.

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