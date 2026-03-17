Pemex confirma 5 muertos por incendio en Refinería Olmeca

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Pemex confirmó 5 fallecidos en incendio. Foto: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de cinco personas tras el incendio registrado la mañana del 17 de marzo de 2026 en la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con la empresa, el incidente se originó por el desbordamiento de aguas aceitosas fuera de la refinería, lo que provocó un estancamiento del líquido que después se incendió en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

Pemex confirma víctimas tras incendio en refinería Olmeca

En un comunicado, Pemex informó que cinco personas perdieron la vida, entre ellas una trabajadora de la empresa, como consecuencia del incendio registrado en las inmediaciones del complejo petrolero.

La petrolera indicó que el suceso ya se encuentra controlado y aseguró que no representa riesgo para la población ni para el personal que labora en la instalación.

Además, personal del área de Salvaguardia Estratégica colabora con autoridades para determinar las causas del incidente.

La empresa también expresó condolencias a familiares de las víctimas y señaló que las personas lesionadas reciben atención médica y acompañamiento en coordinación con autoridades locales.

Lluvias y desbordamiento de aguas aceitosas provocaron el incidente

Según la información oficial, las fuertes lluvias registradas en la zona provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas hacia el exterior de la refinería.

Este líquido se acumuló fuera de la barda perimetral y posteriormente se incendió, lo que derivó en el siniestro.

Autoridades locales también investigan las condiciones climáticas en la zona durante el momento del incidente.

Posible caída de rayo provocó el incendio, dice secretaria de Educación

Tras el incendio, la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, señaló que de acuerdo con el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca, la explosión podría haberse originado por la caída de un rayo.

La funcionaria también informó que las clases fueron suspendidas en el municipio debido a las fuertes lluvias y a las condiciones climáticas adversas que afectan la región. Paraíso fue identificado como el municipio más afectado por el temporal.

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