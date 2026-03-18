Frente frío 41 deja sin luz a varias zonas de Tabasco

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CFE trabaja para restablecer el servicio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Habitantes de varias zonas de Tabasco, incluyendo a la ciudad de Villahermosa, han denunciado apagones que, en algunos casos, llevan más de 24 horas. El Gobierno del estado informó que las fallas en el servicio se deben a las fuertes lluvias registradas tras la llegada del frente frío 41.

Intensas lluvias provocan apagones en varias regiones de Tabasco

Usuarios de redes sociales y medios locales reportan cortes de luz en varias colonias de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En algunos casos las afectaciones han durado más de un día, como en la colonia Atasta, donde vecinos del Fraccionamiento Palomitos bloquearon la avenida Gregorio Méndez.

El Gobierno de Tabasco informó que se han recibido múltiples reportes por la falta de luz en diversas zonas del estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó 18 cuadrillas para atender los incidentes.

Las cuadrillas realizarán trabajos de manera continua durante 24 horas, aunque se le dará prioridad a centros de atención de infraestructura crítica como hospitales, sistemas de agua potable, cárcamos y servicios esenciales. También se le dará atención a todos los reportes conforme avancen los trabajos de la CFE.

Continuarán las lluvias en el estado de Tabasco

Por su parte, Protección Civil del estado informó que para este miércoles y jueves se esperan lluvias fuertes en las regiones de Chontalpa, Pantanos y Sierra. También se pronostican lluvias moderadas en el resto del estado.

El viernes disminuirá la intensidad de las precipitaciones y se esperan moderadas en Chontalpa, Ríos y Sierra, mientras que en el resto del estado habrá lluvias ligeras.

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