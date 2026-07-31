CFE anuncia apagón programado en Centla, Tabasco: lista de comunidades se quedarán sin luz el 1 de agosto

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Anuncian corte de luz en Tabasco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mañana sábado 1 de agosto de 2026 se realizan trabajos de mantenimiento en el municipio de Centla, Tabasco, por lo que habrá cortes de luz en 11 comunidades. A continuación te decimos los horarios en los que no habrá servicio y las zonas afectadas.

¿Cuándo y a qué hora es el corte de luz en Centla, Tabasco?

El próximo 1 de agosto la CFE realizará trabajos de libranza y recalibración del circuito FRT-04030, por lo que habrá un corte de luz en 11 comunidades de Centla. Los trabajos comenzarán a las 10:00 horas y se espera que el servicio se normalice alrededor de las 17:00 horas.

Comunidades de Centla, Tabasco, que no tendrán luz el 1 de agosto

De acuerdo con el comunicado de las autoridades de Centla, esta es la lista de las localidades afectadas por el corte de luz de mañana sábado 1 de agosto.

Quintín Arauz

Chichicastle

Rivera Alta 1ra, 2da y 3ra

Arroyo Polo 3ra

Las Tijeras

Las Palmas

Torno Bola

San Isidro

Hablan los Hechos

San Francisco

Francisco J. Mújica

Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias durante el horario señalado y agradecen la comprensión por las molestias que estos trabajos pudieran ocasionar. La CFE reiteró que estas acciones tienen como objetivo mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

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