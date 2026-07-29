Alertan por presencia de cocodrilos en parque de Villahermosa, Tabasco

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Alertan por cocodrilos en parque de Villahermosa. Foto: Armando de la Rosa

En Villahermosa, Tabasco, los vecinos de la colonia Magisterial colocaron varias lonas alertando sobre la presencia de cocodrilos cerca del parque local, el cual se ubica a un costado de la Laguna de las Ilusiones.

Reportan cocodrilos en parque de Villahermosa

En las lonas, los vecinos advierten sobre la presencia de los cocodrilos en el parque de la colonia, ubicada en Villahermosa, y piden a los transeúntes no pasar por la zona, ya que hay varias alcantarillas sin tapa y las rejas metálicas ubicadas a orillas de la Laguna están rotas.

Cabe señalar que en la colonia Magisterial se ubica un pasillo ubicado a orillas de la Laguna de las Ilusiones, el cual conecta el parque con la entrada a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

¿Qué dicen las autoridades de Tabasco?

Al respecto, el coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco, Armando Pulido Pardo, explicó que la denuncia de los vecinos será atendida y que se van a reparar las rejas de protección para evitar cualquier posible ataque.

“Dialogando con ellos (los vecinos) para poder hacer cualquier evento de protección y recomendaciones a la población. Ahí lo que sería nada más es poner la reja, ¿no? Hay que ver la infraestructura para poder reforzar ahí. Algún tema de que esta especie se mantenga en su hábitat natural y no tenga alguna interacción con los ciudadanos”, declaró.

Cabe señalar que la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa ha registrado varios ataques de cocodrilos en los últimos años, siendo uno de los más polémicos el reportado en diciembre de 2024, cuando un enorme cocodrilo capturó y mató a un hombre que dormía junto a la Laguna en la zona conocida como “Vaso Cencali”.

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