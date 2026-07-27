“Usted ya va de salida”: alcaldesa desata indignación por dichos a adulto mayor

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Alcaldesa responde “Usted ya va de salida”. Foto: Gobierno de Huimanguillo.

En redes sociales se comparte un video en el que se puede ver que Mari Luz Velázquez Jiménez, alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, responde a un adulto mayor “Usted ya va de salida”, provocando críticas y reacciones negativas.

Alcaldesa responde “Usted ya va de salida” a adulto mayor

Usuarios y medios de comunicación comparten un video en el que se puede observar que la alcaldesa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, responde a un adulto mayor “Usted ya va de salida”.

“USTED YA VA DE SALIDA”, DICE ALCALDESA A UN ADULTO MAYOR



Mari Luz Velázquez, alcaldesa de #Huimanguillo,#Tabasco , respondió así a un adulto mayor.



Y es que reclamaba, junto a otros, las afectaciones carreteras provocadas por trabajos del Tren Interoceánico.



“Usted ya va de… https://t.co/hcWojH05He pic.twitter.com/PZ6YgN0KV7 — Forma y Poder (@formaypoder2024) July 26, 2026

Sí, Mari Luz Velázquez Jiménez, presidenta municipal tabasqueña ha provocado muchas críticas e indignación luego de que le dijera esto a un hombre de la tercera edad, agregando que a quienes hay que cuidar son a los jóvenes.

¿Qué pasó en Huimanguillo, Tabasco?

De acuerdo con reportes, este momento se dio justo cuando la alcaldesa de Huimanguillo encabezada un evento público de su gobierno, rodeada de varios asistentes e invitados.

Curiosamente, momentos después, se da una discusión en la que se habla sobre el respeto y se le escucha a la mandataria decir “Vamos a respetar”.

Aunque en redes sociales se manejan versiones que indican que Mari Luz Velázquez respondió esto luego de que el adulto mayor reclamara el deterioro de los caminos por el paso de maquinaria que construye el Tren Interoceánico, en las imágenes difundidas no se puede ver el contexto completo de la situación.

Críticas a la alcaldesa

Tras lo dicho por la alcaldesa de Huimanguillo, usuarios en redes sociales señalaron que fue una falta de respeto contra el hombre de la tercera edad y todos los adultos mayores.

Hasta el momento, el Gobierno municipal, ni la alcaldesa han declarado algo sobre el video que se difunde, ni mucho menos una disculpa oficial.

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