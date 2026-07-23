Denuncian en redes a coordinadora de la SSC en Tabasco por presuntos viajes y lujos

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La funcionaria es señalada de lujosos viajes. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Usuarios de redes sociales denunciaron a Rosa Nova Ramírez, coordinadora de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco por, presuntamente, darse una vida de lujos y viajes con su salario de servidora pública.

Denuncian presuntos lujos de coordinadora de la SSC en Tabasco

En sitios como Facebook circulan imágenes en las que se observa a Rosa Nova Ramírez presuntamente paseando en diversos sitios turísticos del mundo, como Disneylandia o la Torre Eiffel en Francia. También se le ve vacacionando en España e Inglaterra.

La denuncia también menciona que Nova Ramírez suele vestir prendas de lujo, con valor que ronda entre los 10 mil y 20 mil pesos. Además, se dice que la funcionaria se habría sometido a diversas cirugías estéticas.

Las imágenes habrían sido tomadas de las redes sociales de la funcionaria, aunque en su perfil público de Instagram no se ven dichas fotos y solo comparte contenido de sus funciones como coordinadora de la SSC de Tabasco. También hay que añadir que actualmente los comentarios están desactivados en todas sus publicaciones.

Rosa Nova Ramírez habría obtenido vehículos de lujos subastados por el Indep

Medios locales mencionan que presuntamente, Rosa Nova habría obtenido vehículos de lujos y propiedades que fueron subastadas mediante el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indeo), el cuál obtiene estos recursos de los bienes decomisados al crimen organizado por la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento ni la funcionaria, ni la SSC de Tabasco se han pronunciado sobre esta polémica que circula en redes sociales.

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