Frente frío 30 desborda ríos y activan Plan DN-III-E en Teapa, Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Municipio de Teapa, Tabasco. Foto: Gobierno de Tabasco

Las lluvias intensas provocadas por el frente frío número 30 generaron el desbordamiento de ríos y afectaciones en el municipio de Teapa, Tabasco, lo que llevó a la activación del Plan DN-III-E y a la evacuación preventiva de habitantes en zonas de riesgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, aunque en la mayor parte del sureste las precipitaciones se mantuvieron dentro de parámetros seguros, en Teapa se registró una concentración puntual del fenómeno meteorológico, con un acumulado de 240 milímetros de lluvia entre el 26 y 27 de enero, superando el umbral local de riesgo.

Ante este escenario, ocho personas fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas a un refugio temporal, donde reciben atención integral. Las autoridades reportaron saldo blanco, sin personas lesionadas ni fallecidas.

Brigadas de los tres órdenes de gobierno atendieron incidencias en seis municipios de Tabasco, entre ellos Teapa, Tacotalpa, Macuspana, Centro, Comalcalco y Cárdenas, principalmente por ingresos de agua en al menos 53 viviendas, con niveles aproximados de 30 centímetros.

Asimismo, se realizaron labores de vigilancia y abanderamiento en cinco vados carreteros, donde la circulación permanece restringida por precaución. También se atendió un vehículo afectado por la caída de un poste.

En cuanto a servicios básicos, autoridades mantienen acciones coordinadas con la Comisión Federal de Electricidad y organismos operadores de agua para restablecer afectaciones en la infraestructura de potabilización. La planta de Tacotalpa ya reanudó operaciones, mientras continúan trabajos técnicos en San Carlos y Teapa.

Las autoridades federales, estatales y municipales mantienen coordinación permanente y exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la posible continuidad de lluvias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.