Fiscalía de Tabasco investiga a más de 800 servidores públicos por irregularidades

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La Fiscalía investiga a funcionarios de Tabasco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Óscar Tonatiuh Vázquez Landero, fiscal general de Tabasco, reveló que actualmente hay 800 investigaciones abiertas en contra de servidores públicos del estado. Estas declaraciones suceden días después de la detención de dos funcionarios de la FGE.

Bajo investigación, más de 800 funcionarios de Tabasco

El pasado 15 de marzo, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de dos fiscales del Ministerio Público. Medios locales mencionan que fueron sorprendidos en posesión de dos armas con la matrícula borrada.

Sobre este tema, Óscar Tonatiuh Vázquez comentó ante la prensa que la detención fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional, quienes sorprendieron a los funcionarios de la Fiscalía durante un hecho de tránsito.

El fiscal de Tabasco aplaudió el actuar de la Guardia Nacional y añadió que actualmente hay más de 800 funcionarios del estado bajo investigación de la FGE.

“No hay tolerancia para eso, para la corrupción y para los maltratos (…) recuerden que hay más de 800 servidores públicos en investigación. Se están determinando con inicios de carpetas de investigación, con suspensiones. Vamos a seguir en esa línea”, declaró Vázquez Landero

Actualmente, los dos fiscales del Ministerio Público quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica, mientras que la FGE inició con el procedimiento administrativo correspondiente