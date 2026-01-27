Hasta 50 mil pesos: requisitos para solicitar Tandas para la Mujer

GENERANDO AUDIO...

Obtén hasta 50 mil pesos si cumples estos requisitos. Foto: Gettyimages

El Gobierno del estado de Tabasco abrió el prerregistro del programa Tandas para la Mujer 2026, un apoyo dirigido a mujeres emprendedoras y propietarias de micronegocios, mediante el cual se puede solicitar un financiamiento que va de 5 mil a 50 mil pesos, de acuerdo con las reglas de operación.

Este programa está enfocado exclusivamente en mujeres de entre 30 y 59 años, residentes del estado, con el objetivo de impulsar la actividad económica, fortalecer pequeños negocios y promover el autoempleo.

¿Quiénes pueden registrarse al programa Tandas para la Mujer?

El apoyo está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes criterios:

Tener entre 30 y 59 años al momento de la solicitud

al momento de la solicitud Residir en el estado de Tabasco

Contar con un emprendimiento o micronegocio, ya sea formal o informal

Las solicitantes que cumplan con estos requisitos podrán iniciar su proceso de prerregistro para acceder al financiamiento.

¿Cómo realizar el prerregistro al programa?

El prerregistro al programa Tandas para la Mujer 2026 puede realizarse a través de cuatro modalidades oficiales:

1. Jornadas de Atención en Territorio

Las interesadas pueden acudir a las Jornadas de Atención en Territorio, organizadas por el Gobierno del estado. Las fechas y sedes se difunden a través de los canales oficiales, y el trámite se realiza en los módulos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

2. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

También se puede realizar el prerregistro de forma presencial en las oficinas de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ubicadas en el Centro Administrativo de Gobierno, Paso Tabasco #1504, Piso 2, Tabasco 2000, en Villahermosa.

3. Oficinas de Atención al Pueblo

Otra opción es acudir a las Oficinas de Atención al Pueblo, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, donde se deberá ubicar la sede más cercana al domicilio de la solicitante.

4. Registro en línea

El prerregistro también está disponible en línea a través del Sistema Integral de Fideicomisos (SIF), ingresando al sitio oficial:

www.sif.tabasco.gob.mx

Documentos necesarios para el trámite

Para completar el prerregistro, las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial (INE)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio vigente

Dos fotografías del negocio o del producto

Las autoridades recomiendan contar con la documentación completa para evitar retrasos en el proceso de validación.

El programa Tandas para la Mujer forma parte de las estrategias de apoyo económico impulsadas en Tabasco para fortalecer los proyectos productivos encabezados por mujeres y fomentar el desarrollo local.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.