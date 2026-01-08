La verdad detrás del caso viral del bebé con labio leporino que abandonaron en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

Abandonaron a un bebé recien nacido. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En días recientes se viralizó la historia de un bebé recién nacido que abandonaron por tener labio leporino. De acuerdo con la versión que está circulando, al menor lo encontraron en la ciudad de Tijuana, aunque esa no es la verdad detrás de este caso.

La verdad del caso de bebé con labio leporino abandonado en Tijuana

En días recientes, usuarios de redes sociales compartieron imágenes de un bebé con labio leporino envuelto en una cobija y abandonado en la calle. Las publicaciones mencionan que el hallazgo ocurrió la mañana del 6 de enero, Día de Reyes, en una cancha de futbol en Tijuana.

El caso provocó indignación y rápidamente se viralizó, incluso, algunos medios locales retomaron la noticia. Aunque el abandono del bebé sí es real, éste no ocurrió en Tijuana, sino en Nacajuca, Tabasco; además, el caso tiene más de 7 años.

La prensa local informó en noviembre de 2018 que un trabajador del servicio de limpia encontró a una bebé con labio leporino en las gradas de una unidad deportiva, en la colonia 17 de julio de Nacajuca.

El trabajador alertó a las autoridades y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal la llevaron al Hospital Comunitario. Las evaluaciones médicas determinaron que la menor tenía poco más de 24 horas de haber nacido y su condición de salud era estable.

Algunas personas retomaron esta noticia y compartieron las imágenes en redes sociales diciendo que se trataba de un hecho reciente; también cambiaron el lugar de los hechos, aunque hay publicaciones en Facebook que mencionan a Nacajuca, pero dan la fecha de este año.

