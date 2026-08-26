Mega apagón afecta Villahermosa y municipios de Tabasco; CFE revela causa

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Mega apagón en Tabasco fue provocado por caída de cable. FOTO: UnoTV

Un mega apagón en Tabasco afectó durante la noche de este martes diversas colonias y rancherías de Villahermosa, así como varios municipios del estado. En la capital se reportaron cortes de electricidad en Gaviotas, La Manga y Centro, además de zonas aledañas.

La falta de energía eléctrica también provocó una protesta en la colonia Miguel Hidalgo, donde residentes bloquearon la carretera Villahermosa-La Isla para exigir la reparación del suministro. En otros municipios de Tabasco también se registraron apagones y bajones de energía.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la afectación se registró aproximadamente a las 21:00 horas y, de acuerdo con información preliminar, ocurrió por la caída de un cable conductor en infraestructura de transmisión en Tabasco.

Tras el incidente, personal técnico de la CFE se trasladó al sitio para realizar los trabajos necesarios para recuperar el suministro eléctrico.

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Tras la afectación registrada en infraestructura de transmisión en el estado de Tabasco, personal técnico de la CFE se trasladó de inmediato al sitio para realizar los trabajos necesarios para el restablecimiento del suministro eléctrico.



De acuerdo con… pic.twitter.com/7T7gyzVDhg — CFEmx (@CFEmx) August 26, 2026

La empresa también señaló que comenzó maniobras operativas en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para avanzar en el restablecimiento del servicio.

Apagón provoca bloqueo en carretera Villahermosa-La Isla

Una de las afectaciones por el mega apagón ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo, en Villahermosa, donde habitantes realizaron un bloqueo en la carretera Villahermosa-La Isla.

Los residentes cerraron la vía para exigir que se reparara el suministro de energía eléctrica en la zona.

Además, durante la noche se reportaron apagones y bajones de energía en varios municipios de Tabasco. En Villahermosa, las fallas alcanzaron diferentes puntos de la ciudad y áreas cercanas a la capital.

CFE mantiene trabajos para restablecer la electricidad en Tabasco

La CFE indicó que mantiene personal desplegado en la zona afectada para continuar con las labores necesarias.

De acuerdo con la empresa, los trabajos seguirán hasta alcanzar el restablecimiento total del suministro eléctrico, con una atención segura y oportuna.

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