Incendio por aire acondicionado defectuoso deja 14 bebés muertos en hospital de Pakistán

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Foto: AFP

En Pakistán, 14 bebés murieron en un incendio que estalló el miércoles en la maternidad de un hospital de la capital, informaron las autoridades, que atribuyeron el fuego a un aire acondicionado defectuoso.

El incendio fue declarado en el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, siglas en inglés), indicó un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad.

“En total 14 niños murieron en el incidente”, agregó el comunicado citando al primer ministro Shehbaz Sharif, quien pidió una investigación del hecho.

Khurram Mehmood, de 40 años, dijo que perdió a su bebé de tres días de nacida en el incendio, y que los rescatistas tardaron horas en llegar. “Mi esposa estaba en la maternidad, sacaron a todo el mundo. Nosotros estábamos sentados en la carretera esperando ayuda”, contó.

Una madre con manchas de hollín en las manos cargaba a su bebé de 10 días afuera del hospital.

“La gente gritaba, había humo negro. Corrimos por nuestras vidas, gracias a dios mi bebé está a salvo”, declaró Shagufta Parveen. Un periodista vio a otras familias llorando mientras un hombre recogía vidrios de dos ventanas rotas.

Aneeza Jalil, vocero del PIMS, dijo que el incendio fue provocado por un problema eléctrico, y que el fuego surgió del aire acondicionado.

Las deficientes leyes de seguridad y códigos de construcción hacen que los incendios sean frecuentes en los edificios de Pakistán.

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