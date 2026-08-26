Transición en Sinaloa es una farsa, afirma Paloma Sánchez, con la mira en 2027

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La situación política en Sinaloa sigue igual y la transición es una farsa, asegura la senadora del PRI, Paloma Sánchez, criticando que la gobernadora interina Graciela Domínguez pertenece al mismo grupo político de Rubén Rocha Moya, agregando que el Gobierno federal perdió una gran oportunidad de enviar un mensaje distinto para el estado, pues dijo que el mandatario con licencia mantiene el control de los hilos políticos a través del Congreso local, el Poder Judicial y el Tribunal Electoral estatales, con la clara intención de perpetuar la influencia de su grupo en el poder por 12 años más.

Con la mira puesta en el proceso electoral de 2027, en entrevista para Noticias en Claro, Sánchez sostiene que esa será la única oportunidad real para sacar a quienes describe como “narcopolíticos” y darle un rumbo diferente a Sinaloa. Para enfrentar al grupo en el poder, enfatiza la urgencia de consolidar un frente de unidad entre la sociedad civil y los partidos de oposición, detallando que el PAN y el PRI ya se encuentran en pláticas locales para alcanzar acuerdos.

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