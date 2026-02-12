Pelea en bachillerato de Villahermosa se vuelve viral

GENERANDO AUDIO...

Se viraliza pelea de estudiantes en COBATAB 32 de Villahermosa. FOTO: Getty

Un video de una pelea entre estudiantes del COBATAB se volvió viral la tarde de este miércoles en Villahermosa, Tabasco. En las imágenes se observa a dos alumnos enfrentándose a golpes al interior del Plantel 32 del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) Ricardo Flores Magón, ubicado en el municipio de Centro.

La grabación, que dura 58 segundos, comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones entre usuarios por la falta de intervención de adultos durante el enfrentamiento.

En el video se aprecia a los dos jóvenes luchando entre sí mientras otros estudiantes solo observan. Algunos incluso graban la escena con sus teléfonos celulares.

En las imágenes no se observa a ningún maestro o personal del plantel interviniendo para separar a los alumnos durante la pelea.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

#VideoViral muestra pelea entre alumnos del #CBTIS 32 en el área deportiva. Estudiantes graban la gresca y no hay intervención visible. Autoridades aún guardan silencio tras difundirse en redes @SEP_mx #Educación #Tabasco #ViolenciaEscolar @SETabasco pic.twitter.com/cg4WoZHcsd — tabascoaldia (@tabascoaldiamx) February 12, 2026

Tras la difusión del material, la Secretaría de Educación de Tabasco no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido. Tampoco ha confirmado si la pelea sucedió este mismo miércoles o en días anteriores.

Uno TV acudió al Plantel 32 del COBATAB en Villahermosa, pero las instalaciones se encontraban en calma. Los directivos no ofrecieron declaraciones sobre el caso.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre posibles sanciones o medidas tras la difusión del video viral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.