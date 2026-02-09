Padres de familia insisten en reubicación de escuelas cercanas a Refinería Olmeca

GENERANDO AUDIO...

Exigen reubicación de escuelas por Refinería Olmeca. Foto: Armando de la Rosa.

Durante la mañana de este lunes, padres de familia y alumnos del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abías Domínguez” protestaron frente a la Refinería Olmeca, en Paraíso, en el estado de Tabasco, para exigir que ambas escuelas sean reubicadas en otras zonas.

¿Por qué exigen que sus escuelas sean reubicadas por Refinería Olmeca?

Los manifestantes, padres y estudiantes, exigen que sus escuelas sean reubicadas en otros terrenos para que los niños y maestros estén lejos de la Refinería Olmeca, ya que actualmente están muy cerca y la contaminación y el ruido del complejo petroquímico están afectando a los menores.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dijo este mismo lunes que existe la opción de que los alumnos puedan ser enviados a otras escuelas si así lo desean y aseguró que la Refinería Olmeca cuenta con todas las medidas de seguridad para evitar la contaminación y acusó que el caso podría ser un tema mediático.

Incluso, el mandatario tabasqueño invitó a los padres de familia a ingresar a la Refinería y supervisar que las instalaciones son seguras.

Evacuaron dos veces a estudiantes por olor a hidrocarburo

Cabe señalar que en días pasados, los padres de familia de ambos planteles educativos denunciaron que, al menos, dos veces, los niños tuvieron que ser desalojados por el fuerte olor a hidrocarburo qué emanaba de la Refinería Olmeca.

Ante tal situación, un grupo de representantes de la Secretaría de Educación de Tabasco, ya entabló el diálogo con los inconformes para tratar de obtener una solución.

