Tandas para la Mujer 2026: Apoyo de hasta 50 mil pesos para emprendedoras

GENERANDO AUDIO...

¿Estás en tanda? SAT aclara si habrá impuestos. Foto: Getty

El programa Tandas para la Mujer 2026, impulsado por el Gobierno de Tabasco a través del Sistema Integral de Fideicomisos (SIF) y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ofrece financiamiento a mujeres emprendedoras.

Está dirigido principalmente, a mujeres de30 a 59 años de edad que cuenten con un emprendimiento o micronegocio y que además residan en alguno de los 17 municipios del estado de Tabasco, de esta manera se busca fortalecer su actividad económica y al mismo tiempo fomentar el desarrollo local.

Se otorgan apoyos económicos desde 5 mil hasta 50 mil pesos, con el fin de impulsar el desarrollo económico de mujeres emprendedoras.

Requisitos para acceder al programa

Las solicitantes de dicho programa deberán contar con los siguientes requisitos y documentos:

Ser mujer

Tener entre 30 a 59 años al momento de la solicitud

Residir en el estado de Tabasco

Contar con un emprendimiento o micronegocio

Documentación solicitada

INE vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio vigente

2 fotografías del negocio

Las personas interesadas en participar en el programa deberán, prerregistrarse en línea a través de la plataforma del Sistema Integral del Fideicomiso (SIF), también podrán realizar el trámite de manera presencial durante las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio, en el módulo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

El registro al programa permanecerá abierto hasta alcanzar la meta de 10 mil mujeres beneficiarias.

Para recibir el apoyo la Dirección de Economía Social, notificara a cada beneficiaria sobre la autorización de su registro, incluyendo fecha y lugar de la entrega.

La beneficiaria dispondrá de un plazo de 30 días naturales, después de recibir la notificación de autorización para presentarse a recoger el apoyo. Si no se presenta dentro del tiempo estipulado, el apoyo será cancelado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.