Golpe a “La Barredora”: detienen a dos mujeres, aseguran arsenal y decomisan 34 autos en Tabasco

Golpe al delito en Jalapa: aseguran armamento y 30 autos Foto: Fiscalía de Tabasco

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, logró un golpe estratégico al delito en Jalapa con el aseguramiento de armamento, droga y más de 30 vehículos, durante la ejecución de cinco cateos en inmuebles vinculados al grupo delictivo conocido como “La Barredora”.

La acción se realizó como parte de las actividades de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT), con el objetivo de garantizar la seguridad pública en la región. Durante el operativo, se detuvo a Ana Luisa “N”, de 47 años, y Ana Karen “N”, de 27, quienes, presuntamente, forman parte de la estructura delictiva.

Aseguramiento de armamento en Jalapa

En los cinco inmuebles inspeccionados, los elementos de seguridad aseguraron diversas armas de fuego, entre las que destacan:

Armas de fuego : Una pistola marca Taurus calibre .22 con dos cargadores abastecidos y una caja con 50 cartuchos, además de un revólver calibre .22 con 10 cartuchos útiles

: Una pistola marca Taurus calibre .22 con dos cargadores abastecidos y una caja con 50 cartuchos, además de un revólver calibre .22 con 10 cartuchos útiles Municiones : Una bolsa con múltiples cartuchos calibre 9 mm.

: Una bolsa con múltiples cartuchos calibre 9 mm. Narcóticos : Una caja de cartón y diversos accesorios para su consumo

: Una caja de cartón y diversos accesorios para su consumo Vehículos: Un total de 34 unidades motrices, entre las que destacan camionetas tipo Raptor, vehículos de lujo, unidades Razer, una cuatrimoto y remolques

Estas acciones forman parte de la estrategia de la FIRT para reducir la incidencia delictiva y controlar la distribución de armamento en la región.

Incautación de droga y accesorios

Durante la intervención, las autoridades también aseguraron droga y diversos accesorios relacionados con su consumo. Una caja de cartón contenía estupefacientes, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para análisis y seguimiento legal.

Recuperación de más de 30 vehículos en Jalapa

El operativo permitió asegurar un total de 34 vehículos, incluyendo camionetas tipo Raptor, vehículos de lujo, unidades Razer, una cuatrimoto y remolques. Estos vehículos quedaron bajo resguardo de la FGE para su investigación y posible vinculación con actividades ilícitas.

Coordinación de la FIRT para garantizar seguridad en Jalapa

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada entre dependencias para mantener el orden público y garantizar la paz en Jalapa, mediante acciones de inteligencia y operativos que buscan reducir la presencia de grupos delictivos y la circulación de armamento, droga y vehículos asociados a delitos.

