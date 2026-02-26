Reciben en Tabasco a agentes de la GN fallecidos tras disturbios por la captura del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Reciben en Tabasco a dos agentes de la Guardia Nacional. Foto: Especial

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco, para recibir los cuerpos de dos agentes originarios del estado que fallecieron el domingo durante enfrentamientos posteriores a la captura del “Mencho”.

Los uniformados fueron trasladados a territorio tabasqueño en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, donde compañeros de corporación realizaron una ceremonia con honores fúnebres en la terminal aérea.

Guardia Nacional realiza operativo y honores en Villahermosa

El arribo de los féretros ocurrió por la tarde bajo un fuerte operativo de seguridad en la zona aeroportuaria. Elementos de la Guardia Nacional formaron una valla para recibir a sus compañeros caídos y rendirles homenaje.

Durante la ceremonia, se realizaron honores oficiales antes de que los cuerpos fueran colocados en carrozas fúnebres. Posteriormente, los agentes escoltaron los vehículos hasta sus lugares de origen dentro del estado para que familiares y amigos pudieran darles el último adiós.

El despliegue incluyó patrullas y personal uniformado que acompañó el traslado por distintas vialidades del municipio de Centro.

Autoridades mantienen reserva sobre identidad

Las autoridades no detallaron el punto exacto donde ocurrieron los hechos ni las circunstancias específicas en las que perdieron la vida los elementos. Tampoco se dieron a conocer los nombres de los agentes caídos, como parte de los protocolos de seguridad y respeto a las familias.

Hasta el momento, las corporaciones federales no han ampliado la información sobre el operativo del domingo ni sobre posibles detenidos adicionales.

