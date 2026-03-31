Tabasco espera recuperar turistas tras derrames de petróleo; reiteran que sus playas están listas

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En Tabasco, los prestadores de servicios de las playas de Paraíso tienen la esperanza de recuperarse económicamente tras los derrames de hidrocarburo registrados en las costas y el río Seco. Este fin de semana comenzaron a llegar algunos turistas a las playas y los restaurantes tuvieron poca afluencia de visitantes.

El líder de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Tabasco dijo que esperan que el turismo repunte este Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.

“- ¿Sí tienen fe en que se van a recuperar esta Semana Santa luego del derrame?

– Sí, de hecho, tenemos… somos optimistas dado lo que hubo, el trabajo que realizó el gobierno del estado, el tema también de la paraestatal que estuvieron haciendo temas de limpieza de las playas. Pues bueno, esperemos que por un bien por los prestadores, hablando más por los prestadores de servicios que realmente”

Jorge Luis Ruíz / presidente Asociación de Viajes de Tabasco

Este mismo lunes por la mañana, el gobernador Javier May aseguró que las playas están listas para recibir los turistas pese al derrame de hidrocarburo.

“Hoy comienza un nuevo periodo de vacaciones, por eso quiero iniciar invitando a todas y todos a aprovechar estos días de descanso para disfrutar los atractivos turísticos de nuestro estado”

Javier May Rodríguez / gobernador de Tabasco

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que el derrame ya está contenido y los trabajos de limpieza se concentraron en las orillas del río Seco, justo a un costado de la Refinería Olmeca.

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