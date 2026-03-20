Capitanía de Puerto limita operaciones en Dos Bocas tras incendio en refinería

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Se detectaron hidrocarburos en el Río Seco. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Tras el incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, la Capitanía de Puerto ordenó restringir actividades marítimas y de pesca ante la presencia de hidrocarburos en el Río Seco, lo que representa un riesgo para la navegación y el medio ambiente.

Mediante un comunicado, la autoridad portuaria, encabezada por el capitán Gaspar Cime Escobedo, informó que se estableció una zona de precaución y restricción, mientras se realizan labores para garantizar condiciones seguras en la zona.

Restringen navegación en Dos Bocas por contaminación con hidrocarburos

La Capitanía de Puerto Regional de Dos Bocas detalló que se detectaron residuos de hidrocarburo en inmediaciones del Río Seco, área colindante con la refinería, por lo que pidió a embarcaciones evitar transitar o realizar cualquier actividad marítima en la zona afectada.

Entre las medidas emitidas destacan:

Evitar navegación y pesca dentro del área restringida

dentro del área restringida Extremar precauciones en zonas cercanas

en zonas cercanas Reportar avistamientos de contaminación

Acatar indicaciones oficiales

No realizar maniobras que dispersen el contaminante

Las autoridades subrayaron que estas acciones buscan proteger la vida humana en el mar, así como prevenir mayores afectaciones ambientales.

Autoridades activan operativo para contener derrame

De manera paralela, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SEMADES) activó un operativo interinstitucional para atender el incidente en el lecho del río.

En coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se realizaron recorridos de vigilancia para verificar las acciones de contención.

Durante estas labores se constató la instalación de barreras de contención, el uso de material absorbente y la recolección de residuos con equipo especializado, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental.

Comunidades pesqueras, en riesgo por restricciones

La restricción de actividades impacta directamente a la comunidad marítima y pesquera, ya que, de acuerdo con reportes locales, numerosas familias dependen de estos recursos en la zona de Dos Bocas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y colaborar con las medidas, mientras continúan los trabajos para restablecer la navegación de forma segura.

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