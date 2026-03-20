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Escuela cercana a la refinería de Dos Bocas. Foto: Armando de la Rosa

Tras el incendio que dejó como saldo cinco personas fallecidas en la refinería de Dos Bocas en Tabasco, los padres de familia de las escuelas ubicadas a un costado del complejo petrolero, señalaron que es sumamente urgente que Pemex ayude a reubicar los centros educativos a otras áreas.

Padres de familia piden reubicar escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas

Al respecto, una de las madres de familia del Jardín de Niños Agustín Melgar, la señora Rosa Isela Robles Alonso, dijo que el incendió del día martes, demostró que hay mucho peligro en la zona.

“Estamos esperando que la presidenta (Sheinbaum) tome cartas en el asunto y que sea ella, como mandataria de nuestra República, quien nos dé solución a esta gestión que estamos solicitando de la reubicación de las escuelas. Ella dice que eso le corresponde a Pemex, pero yo creo que no. Aquí tendría que intervenir el Gobierno Federal, ya que fue el Gobierno Federal quien hizo el proyecto de la refinería Olmeca, aquí en Paraíso”, comentó Rosa Isela

De igual forma, la señora Robles sostuvo que luego del incendio en la refinería, aumentó mucho el olor a hidrocarburo en las escuelas. “Se incrementó el olor a gas después de este incendio. Es mucho más fuerte el olor a gas desde que sucedió ese percance, ese incidente que hubo dentro de la Refinería Olmeca”, reveló la señora.

Cabe señalar que tras el incendio, los pescadores de Paraíso también reportaron la muerte de cientos de peces del río Seco, el cual se ubica a un costado de la Refinería. En la zona, el agua se aprecia con manchas de hidrocarburo y con una cantidad importante de peces y cangrejos muertos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco, informó que ya investiga el origen del hidrocarburo del río Seco en Paraíso.