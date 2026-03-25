Derrames golpean Tabasco: playas, río y turismo

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Foto: Cuartoscuro

El petróleo ya no es una amenaza… es una realidad en Tabasco. Dos derrames activos golpean al estado: uno en playas y otro en el Río Seco, cerca de la Refinería Olmeca.

En Paraíso y Cárdenas, el hidrocarburo sigue apareciendo en la costa. Y en el río, el impacto es directo: peces, cangrejos y ostiones muertos.

Dos derrames activos en Tabasco

Pemex intenta contener el crudo con barreras pero el daño ya está hecho. Aun así, autoridades estatales sostienen que las playas son aptas para turistas en Semana Santa.

“… Son aptas… tranquilidad…” menciona Alejandro Calderón Alipi, secretario de Salud de Tabasco, y que incluso, es seguro consumir mariscos.

Sin embargo, los restauranteros de Paraíso denunciaron que nadie quiere visitar sus establecimientos debido a los dos derrames de hidrocarburo.

Pues la verdad se ha afectado bastante. Han bajado las ventas y pues como piensa la gente que nosotros agarramos del río las mojarras, el camarón, por eso a lo mejor por miedo no quieren venir ¿Y no es así? No, no es así, la verdad. Los pescados los traemos de otros lugares, vienen de otros diferentes lugares, de otros viveros, así como Chiapas viene toda la mojarra. ¿Cuántos días llevan así? Ya llevamos casi como una semana, casi una semana.” Jesús Alberto Castellanos, restaurantero

Hasta la noche de este martes, las autoridades siguen con las labores para controlar los derrames en Tabasco.

El miedo a la contaminación pesa más que cualquier garantía oficial.

Dos derrames… dos versiones… y una consecuencia clara: el costo ambiental y económico ya está en marcha.

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