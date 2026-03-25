Tras derrame de petróleo, Gobierno de Tabasco asegura que sus playas son seguras para el turismo

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Playas de Tabasco. Foto: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Luego del derrame de petróleo en el Golfo de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semades) de Tabasco informó que las playas de este estado se encuentran libres de contaminación y son aptas para recibir a los visitantes.

Gobierno de Tabasco asegura que playas son aptas para el turismo

El Gobierno de Tabasco, mediante la Semades, informó que luego de terminar las inspecciones técnicas de verificación en la zona costera del estado, se verificó que las principales playas turísticas se encuentran libres de la presencia de hidrocarburos y en condiciones óptimas para el turismo.

El personal técnico realizó trabajos en una longitud aproximada de 25 kilómetros, desde la colonia Pailebot, hasta la segunda sección del Ejido Sinaloa, para constatar el buen estado de las costas. Por otra parte, las autoridades continúan con los trabajos de limpieza de remanentes en puntos específicos.

Algunas de las playas donde se comprobó un estado óptimo, limpio y seguro para las familias son: Los Pinos y Cangrejito Playero, ubicados en el municipio de Cárdenas, en Villa y Puerto Coronel Andrés Sánchez Magallanes.

El gobernador del estado, Javier May, realizó una publicación en redes sociales para invitar a la población a que visiten las playas tabasqueñas durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. “Les invitamos a explorar y conocer una de las maravillas que el Edén de México ofrece a quienes las visitan”, expresó el mandatario

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