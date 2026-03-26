Alcalde de Ciudad Madero niega derrame de combustible en transmisión en vivo, pero activistas lo contradicen con videos

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Alcalde de Ciudad Madero niega derrame. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

El alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, Erasmo González Robledo, negó a través de redes sociales que el derrame de hidrocarburos esté llegando a la Playa de Miramar. Sin embargo, activistas le demostraron con un video que los residuos sí están llegando a este punto del estado.

Alcalde de Ciudad Madero niega derrame

A través de una transmisión en vivo, hecha en su página oficial de Facebook, el alcalde de Ciudad Madero negó que el derrame de hidrocarburos esté llegando hasta la Playa de Miramar, luego de que en redes sociales se reportaran avistamientos de residuos.

En su video, el mandatario local muestra que está recorriendo la Playa de Miramar como parte de un monitoreo, de una inspección para saber si existen residuos en este lugar. Al respecto, menciona que los condiciones de la playa de Ciudad Madero son normales.

“Tenemos condiciones normales en la Playa de Miramar”, comenta en la transmisión en vivo.

Además, menciona que su gobierno mantiene contacto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Turismo, el Gobierno de Tamaulipas y otras dependencias para atender cualquier situación con respecto al derrame.

“En este momento vamos a poder decir que tenemos condiciones normales, regulares en Playa de Miramar. Vamos a seguir recorriendo la Playa de Miramar desde la escollera que tenemos hacia el sur y también hacia el norte”, agrega.

Luego advierte que hay algunos medios desinformando, además de comunidades en redes sociales que informan de manera incorrecta avistamientos de residuos de hidrocarburos en esta playa de Ciudad Madero.

“Estamos preparados y listos. Eso, sin duda, en este momento, condiciones normales para playa de Miramar”, termina su transmisión.

Activistas lo contradicen con un video donde se ven residuos de hidrocarburos

Sin embargo, en los comentarios que le hicieron en su transmisión, activistas mostraron con otras grabaciones que en realidad el derrame ya ha llegado a la Playa de Miramar, aunque el alcalde lo niega.

Sí, justo en un video, una persona señala que los pescadores visualizaron restos de combustible y comenzaron a sacarlos, demostrando que el derrame comenzó también a tener un impacto en la playa de Ciudad Madero.

“Lastimosamente está llegando ya aquí a Miramar. Pues ahí está, mire, lastimosamente ya está llegando, esperemos que no afecte más, pero sí ya están llegando los residuos. Aquí se ve el material, si gustas mirar, tómalo ahí, hay más en las esquinas, pero ahí está el material, están llegando los residuos aquí a Miramar“, menciona la persona que graba.

Casi al finalizar el video, la persona lamenta esta situación que se da justo a unos días de que comiencen a llegar turistas a la Playa de Miramar por las vacaciones de Semana Santa.

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