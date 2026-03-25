Derrame de petróleo llega a Playa Miramar, en Tamaulipas; retiran 200 kilos de chapopote

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la Semar trabajando en Playa Miramar. Foto: Daisy Herrera

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) retiró cerca de 200 kilogramos de chapopote sólido detectado en la arena de Playa Miramar, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, mientras autoridades aseguran que la zona permanece segura para turistas y familias.

Hidrocarburo afecta Tamaulipas

De acuerdo con información oficial, el material fue localizado en puntos específicos de la playa y retirado de inmediato para evitar afectaciones al entorno natural y entre los visitantes.

Las labores formaron parte de un operativo preventivo que busca garantizar la seguridad ambiental en uno de los principales destinos turísticos del Golfo de México.

Autoridades municipales confirmaron que, pese al hallazgo, la playa permanece en condiciones seguras para su uso recreativo.

El presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, invitó a la ciudadanía y visitantes a continuar acudiendo a la zona turística tras recibir la confirmación de autoridades ambientales de que no existe riesgo para la población.

Señaló que el monitoreo ambiental se mantiene de manera permanente, con recorridos constantes para detectar cualquier posible residuo o indicio de contaminación.



“Vamos a seguir monitoreando en esta etapa de prevención y, sobre todo, informarles para que tengan la certeza de que lo que vean ustedes aquí es la realidad. Tenemos una playa hermosa; aquí estamos con varias personas que se han venido desde hoy a disfrutar de Playa Miramar.”

Playa Miramar, considerada uno de los principales puntos turísticos del sur de Tamaulipas, registra una alta afluencia de visitantes durante fines de semana y temporadas vacacionales, por lo que estas acciones buscan preservar tanto la seguridad como la confianza de los turistas.

Aunque el chapopote fue retirado, la vigilancia en las costas continúa para proteger uno de los destinos más importantes del estado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.