Corte de agua en más de 30 colonias de Altamira, Tamaulipas: fecha y restablecimiento del servicio

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En Altamira habrá corte de agua. Foto: Gettyiamges / Ilustrativa

En Altamira, Tamaulipas, por trabajos de mantenimiento en la Planta Hidalgo habrá corte de agua en más de 30 colonias de la zona centro de la ciudad.

¿Qué colonias tendrán afectación en el suministro de agua?

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Altamira indicó que los trabajos iniciarán a las 08:00 horas y concluirán a las 18:00 horas del 25 de marzo del presente año. Las colonias afectadas serán:

Altamira S-2

Enrique Cárdenas Centro

Ixtapa

La Potosina

Pescadores I y II

Petrolera

Puerto Escondido

Revolución Verde

Santa Ana

Fracc. Jardines de Altamira

Fracc. La Florida

Fracc. Tercer Milenio

Fracc. Almendros I y II

Fracc. Altamira II

Fracc. Villa Diamante

Fracc. Campanario Residencial

Fracc. Jardines de Champayán

Fracc. Laguna Florida

Fracc. Las Grullas

Fracc. Las Marismas

Fracc. Los Sábalos

Fracc. Los Naranjos

Fracc. Santa Anita

Fracc. Sección 3 Petroleros

Fracc. Villas de Champayán

Fracc. Villas de Champayán II

Fracc. Unid. Hab. Fidel Velázquez

Fracc. Valle de España

Fracc. Santa Clara

Conj. Habitacional Abedul

Zona Centro

Diana Laura Riojas

Educación

Nuevo México

Roger Gómez

Alameda II

Por ello, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y almacenar agua mientras se realizan los trabajos de mantenimiento en la Planta Hidalgo. Recuerda, el suministro del líquido será paulatino durante la tarde-noche del 25 de marzo.

Aprovecha los descuentos

Recuerda que durante el mes de marzo puedes aprovechar los descuentos y ponerte al corriente. “Apoyando tu economía este organismo ofrece el programa Regularízate durante el mes de marzo, beneficiándote con el 100% de descuento en recargos y gastos adicionales”, indicó la Comapa.

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