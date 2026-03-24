Corte de agua en más de 30 colonias de Altamira, Tamaulipas: fecha y restablecimiento del servicio
En Altamira, Tamaulipas, por trabajos de mantenimiento en la Planta Hidalgo habrá corte de agua en más de 30 colonias de la zona centro de la ciudad.
¿Qué colonias tendrán afectación en el suministro de agua?
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Altamira indicó que los trabajos iniciarán a las 08:00 horas y concluirán a las 18:00 horas del 25 de marzo del presente año. Las colonias afectadas serán:
- Altamira S-2
- Enrique Cárdenas Centro
- Ixtapa
- La Potosina
- Pescadores I y II
- Petrolera
- Puerto Escondido
- Revolución Verde
- Santa Ana
- Fracc. Jardines de Altamira
- Fracc. La Florida
- Fracc. Tercer Milenio
- Fracc. Almendros I y II
- Fracc. Altamira II
- Fracc. Villa Diamante
- Fracc. Campanario Residencial
- Fracc. Jardines de Champayán
- Fracc. Laguna Florida
- Fracc. Las Grullas
- Fracc. Las Marismas
- Fracc. Los Sábalos
- Fracc. Los Naranjos
- Fracc. Santa Anita
- Fracc. Sección 3 Petroleros
- Fracc. Villas de Champayán
- Fracc. Villas de Champayán II
- Fracc. Unid. Hab. Fidel Velázquez
- Fracc. Valle de España
- Fracc. Santa Clara
- Conj. Habitacional Abedul
- Zona Centro
- Diana Laura Riojas
- Educación
- Nuevo México
- Roger Gómez
- Alameda II
Por ello, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y almacenar agua mientras se realizan los trabajos de mantenimiento en la Planta Hidalgo. Recuerda, el suministro del líquido será paulatino durante la tarde-noche del 25 de marzo.
Aprovecha los descuentos
Recuerda que durante el mes de marzo puedes aprovechar los descuentos y ponerte al corriente. “Apoyando tu economía este organismo ofrece el programa Regularízate durante el mes de marzo, beneficiándote con el 100% de descuento en recargos y gastos adicionales”, indicó la Comapa.
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