La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 23 de febrero de 2026.
Finaliza la conferencia Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta indica que en el delito de extorsión se está trabajando arduamente, así como para abordar otros delitos, para garantizar la paz de los mexicanos.
La Presidenta afirma que todas las operaciones se realizaron por las Fuerzas federales: “no hubo participación de las Fuerzas de Estados Unidos en la operación, lo que hubo fue intercambio de información”, dice.
Desmiente haber ido a un buque de las Fuerzas Armadas para resguardarse, tras la muerte de “El Mencho”. Indica que estuvo en Sonora por su gira de trabajo y regresó en avión a la CDMX.
“Siempre ha existido la gobernabilidad en el país”, expresa la primera mandataria, asegura también que se trabaja para recuperar la paz tras los hechos de ayer
“Está en paz y calma el país” , dice Claudia Sheinbaum, resalta que hay un centro de mando y se continúa trabajando de manera coordinada con las fuerzas del Gobierno federal, las Fiscalías y Gobiernos locales.
Harfuch destacó la colaboración de los tres órdenes del gobierno para que este lunes 23 de febrero las actividades diarias de la ciudadanía se restablezcan.
Omar García Harfuch detalla sobre los bloqueos criminales luego del abatimiento de “El Mencho”. En estos operativos hubo 30 delincuentes muertes, 25 elementos de seguridad y una mujer.
Describe cómo se dio la captura:
El día 21 de febrero lograron identificar a una de las parejas sentimentales de “El Mencho”, cuando un allegado al capo fue a dejar a su domicilio a la pareja sentimental de Oseguera Cervantes.
Fuerzas Armadas logran identificar la ubicación de “El Mencho”, quien se quedó en un domicilio de Jalisco, por lo que comenzaron a planear el operativo.
Una vez planeado, el general Trevilla comenta que se estableció un cerco, para capturar a “El Mencho”, por lo que comenzó la operación.
El general Trevilla Trejo explica que “El Mencho” fue ubicado oculto entre la maleza, en un cerro de Tapalpa, se armó un fuego cruzado y se hirió al capo jalisciense, junto a dos de sus escoltas. Indica que fue trasladado vía aérea a la CDMX.
Reporta que en total fallecieron ocho delincuentes. Da el pésame a los militares que también perdieron la vida
El general secretario Ricardo Trevilla Trejo informa el papel del personal militar en la captura del Mencho. Describe el acontecimiento como “sumamente violento”, “se ubicó oculto entre la maleza, no usaron los lanzacohetes en contra del personal militar, pero si contra un helicóptero. Se repelió la agresión y el Mencho resultó herido”
Este lunes estará el Gabinete de Seguridad en la conferencia para dar detalles del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco.
Inicia conferencia, la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo