Américo Villarreal encabeza Cabalgata de la Unidad en Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Foto: Especial

Tamaulipas reafirmó su respaldo a la defensa de la soberanía nacional y al movimiento de transformación con la Cabalgata de la Unidad, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Recorren Ciudad Victoria

Más de 2 mil 100 cabalgantes provenientes de todas las regiones del estado recorrieron las principales vialidades de Ciudad Victoria en una demostración de unidad, organización y fortaleza popular.

La Cabalgata de la Unidad nos une como tamaulipecas y tamaulipecos.



Qué gusto compartir esta tradición con ustedes, recorriendo nuestros caminos y celebrando la fuerza de nuestra gente.



¡Qué orgullo cabalgar juntos por Tamaulipas! 👏 pic.twitter.com/IP1LvpGlRZ — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) August 29, 2026

En esta celebración participaron las y los alcaldes de los 43 municipios, senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, representantes de los sectores productivos y familias tamaulipecas.

La presencia de representantes populares de todo el territorio estatal confirmó que Tamaulipas se encuentra unido en torno a las grandes causas de México.

Durante su mensaje en el Polyforum, el gobernador Américo Villarreal hizo un llamado a fortalecer la unidad y a seguir trabajando en estos gobiernos humanistas por la grandeza de Tamaulipas y de México.

“Como nos lo ha convocado la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que privilegiemos la unidad, que sigamos trabajando por esta gran nación y por este gran estado, que tengamos presentes, el gozo que significa ser mexicanos y mexicanas y que bajo los colores de nuestra bandera, que significan el verde, soberanía; el blanco, libertad y el rojo, independencia podamos seguir trabajando en unidad para la grandeza de nuestra patria”.

La cabalgata, organizada con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue también un encuentro con las raíces, las tradiciones y la identidad de un pueblo que reconoce en su historia la fuerza necesaria para seguir avanzando.

Durante el recorrido, el gobernador inauguró la prolongación del bulevar José López Portillo, una obra que fortalece la conectividad y la movilidad en Ciudad Victoria, demostrando que la transformación también se expresa en acciones y resultados que mejoran la vida de las familias.

¿En dónde finalizó la Cabalgata de la Unidad?

La Cabalgata de la Unidad concluyó con un encuentro de convivencia en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, donde se reafirmó que el movimiento de transformación está presente en cada región de Tamaulipas y se fortalece con la participación de su gente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento