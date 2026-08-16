Sheinbaum inaugura hospital del ISSSTE en Tampico y destaca fortalecimiento de la salud pública

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Foto: Gobierno de México

La honestidad, el amor al pueblo, la defensa de la soberanía nacional y el servicio a la ciudadanía son principios que distinguen a los gobiernos de la Cuarta Transformación, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el segundo día de su gira de trabajo por Tamaulipas, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y miembros de su gabinete, señaló que ejercer una responsabilidad pública bajo estos principios implica dedicarse “en cuerpo y alma” al bienestar de la población.

“Tenemos una convicción, porque para servidor público en la transformación lo más importante es la convicción. La convicción tiene que ver con la honestidad para gobernar, tiene que ver con amor al pueblo, con siempre saber que servidor público quiere decir estar al servicio y dedicarse en cuerpo y alma para el bienestar del pueblo”, subrayó.

Durante la inauguración del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, la mandataria federal también destacó que la transformación implica defender al país, reconocer su historia y las luchas sociales, así como preservar la soberanía nacional.

Salud pública debe ser un derecho

Este sábado, la presidenta señaló que la inauguración del hospital forma parte de la estrategia de su administración para recuperar y fortalecer el sistema público de salud.

Explicó que durante décadas la infraestructura hospitalaria no creció al mismo ritmo que la población y el número de derechohabientes, a la vez que la visión de la Cuarta Transformación plantea que el acceso a los servicios médicos debe ser un derecho y no una mercancía o un privilegio condicionado por la capacidad económica.

“Que el acceso a la salud pública sea un derecho. Eso qué quiere decir: que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave”, señaló.

Sheinbaum afirmó que este objetivo avanza después de 36 años de gobiernos neoliberales y de las afectaciones provocadas por la pandemia de COVID-19. También reconoció el trabajo del personal del ISSSTE y del sistema público de salud.

Américo Villarreal destaca acciones en Tamaulipas

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la gira presidencial permitió constatar en territorio las acciones impulsadas para atender las necesidades de la población.

Destacó el respaldo del Gobierno de México a Tamaulipas y señaló que durante la gira se realizaron actividades relacionadas con vivienda, agua potable, oportunidades para jóvenes y servicios de salud.

Asimismo, el mandatario estatal recordó que en Reynosa y Matamoros se entregaron acciones de los programas Vivienda para el Bienestar, Fovissste y Conavi. Posteriormente, en Ciudad Victoria, Sheinbaum supervisó los avances de la segunda línea del acueducto y participó en un encuentro sobre oportunidades para las juventudes.

“En todas las actividades que se han llevado a cabo destaca que el centro del quehacer de estos gobiernos humanistas y de transformación es la persona: para una vivienda digna, para Jóvenes Construyendo el Futuro, para tener agua potable y para tener cada vez un mejor sistema de salud”, expresó.

El gobernador también resaltó el respaldo federal al sector sanitario y las políticas públicas destinadas a fortalecer los servicios médicos.

Nuevo hospital ampliará capacidad del ISSSTE

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, destacó que el nuevo Hospital General del ISSSTE cuenta con infraestructura y tecnología para ofrecer atención integral a los derechohabientes.

Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el hospital comenzará operaciones de manera gradual.

En una primera etapa ofrecerá consulta externa en 35 especialidades, farmacia, mecanoterapia, medicina física y otros servicios. El nuevo inmueble sustituirá al antiguo Hospital General del ISSSTE en Tampico y ampliará la capacidad instalada de la institución.

El número de camas censables aumentará de 103 a 150, mientras que el hospital contará con 250 camas en total. Los consultorios pasarán de 20 a 37. La nueva farmacia tendrá una superficie 10 veces mayor que la anterior.

Además, el hospital incorporará servicios que no estaban disponibles en la antigua unidad, entre ellos hemodinamia, resonancia magnética, diálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física y audiometría, así como alrededor de 20 servicios médicos adicionales.

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