Jazz y ciclismo: las dos apuestas de Tampico para sus visitantes

GENERANDO AUDIO...

Tampico concentra buena parte del turismo del sur de Tamaulipas. FOTO: Especial

Tampico tendrá dos nuevas citas para quienes buscan algo más que playa y gastronomía. La ciudad recibirá el Festival Internacional de Jazz Tampico 2026, del 21 al 25 de octubre, y el Gran Fondo Tampico, una competencia de ciclismo programada para el 27 de septiembre.

Los eventos forman parte de la estrategia de Tamaulipas para impulsar el turismo cultural y deportivo. El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, acompañado por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y autoridades del sector turístico.

La segunda edición del Festival Internacional de Jazz Tampico contará con artistas nacionales e internacionales y todas sus actividades serán gratuitas. Aunque durante la presentación no se dieron a conocer los nombres que integrarán la cartelera, el encuentro se realizará durante cinco días, del 21 al 25 de octubre.

El festival llega con un antecedente importante. Tras su primera edición, obtuvo el Premio Excelencias Turísticas 2025, reconocimiento entregado durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, realizada en Madrid.

La intención, según las autoridades, es que el jazz también ayude a mover la economía local y atraer viajeros. La alcaldesa Mónica Villarreal señaló que Tampico cuenta con infraestructura hotelera para recibir a los asistentes y recordó que el puerto es denominado el “Nuevo Orleans Mexicano”.

Gran Fondo Tampico repartirá 135 mil pesos en premios

Pero la agenda no se limitará a la música. Antes del festival llegará el Gran Fondo Tampico, una competencia ciclista que se realizará el 27 de septiembre.

La carrera reunirá a exponentes del ciclismo y tendrá una bolsa de 135 mil pesos en premios. Con este evento, la Secretaría de Turismo busca fortalecer la presencia de Tamaulipas dentro del turismo deportivo.

Ambas actividades llegan en un momento en el que las autoridades buscan aumentar el flujo de viajeros hacia el estado. Hernández Rodríguez informó que Tamaulipas recibió más de 17 millones de visitantes durante 2025 y estimó que el número crecerá en 2026.

Tampico concentra buena parte del turismo del sur de Tamaulipas

De acuerdo con el secretario de Turismo, la zona de Tampico, Ciudad Madero y Altamira concentra el mayor número de turistas que llegan al estado, con una oferta que incluye hoteles, museos y playas.

En el actual periodo vacacional, Tampico registra más de 790 mil visitantes, según la alcaldesa. Las autoridades señalaron que los eventos buscan aprovechar ese flujo para fortalecer la actividad económica y posicionar a la ciudad dentro del turismo cultural y deportivo.

Quienes quieran conocer la programación y más detalles de las actividades podrán consultar las redes oficiales de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.