Tamaulipas se coloca entre los cuatro estados con mayor dinamismo económico del país

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Tamaulipas escala al cuarto lugar en dinamismo económico. Foto: Uno TV

Tamaulipas registró un crecimiento promedio anual de 2.12% durante los últimos tres años, con base en cifras del Inegi, y se ubicó en el cuarto lugar nacional por dinamismo económico.

La economía tamaulipeca pasó de una contracción de 0.9% en 2023 a un crecimiento anual de 5.2% durante el primer trimestre de 2026, el segundo mayor avance del país.

Tamaulipas registra crecimiento promedio anual de 2.12%

De acuerdo con cálculos realizados con base en cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tamaulipas registró una tasa de crecimiento promedio anual de 2.12% entre el segundo trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026.

Este resultado colocó a la entidad en el cuarto lugar nacional. Durante ese periodo, únicamente cuatro estados alcanzaron tasas promedio anuales superiores a 2%:

Hidalgo: 3.56%

Chiapas: 3.32%

Colima: 2.92%

Tamaulipas: 2.12%

Actividades primarias y secundarias impulsan el crecimiento

En las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, Tamaulipas registró un crecimiento promedio anual de 18.03% entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026.

Con este resultado, la entidad ocupó el segundo lugar nacional en este rubro, sólo detrás de Campeche y por encima de Sinaloa y Morelos.

En las actividades secundarias, relacionadas con la industria y la transformación, Tamaulipas alcanzó un crecimiento promedio anual de 4.04%, con lo que se ubicó en el cuarto lugar nacional, detrás de Hidalgo, Colima y Oaxaca.

Tamaulipas escala al cuarto lugar en dinamismo económico. Foto: Uno TV

La economía de Tamaulipas acelera durante 2026

Las cifras del ITAEE muestran una recuperación de la economía tamaulipeca después de la contracción registrada en 2023, ese año, la actividad económica estatal disminuyó 0.9% anual, y en 2024,la tendencia se revirtió y Tamaulipas registró un crecimiento de 2.4%, tasa que mantuvo durante 2025.

El comportamiento trimestral también refleja una evolución positiva; en 2024, la variación anual pasó de 0.1% en el primer trimestre a 4.3% en el cuarto trimestre. Durante 2025, el crecimiento fue de 1.1% en el primer trimestre y llegó a 3.3% en los últimos tres meses del año.

La tendencia se aceleró durante el primer trimestre de 2026, cuando la actividad económica de Tamaulipas aumentó 5.2% respecto al mismo periodo de 2025. En contraste, el crecimiento nacional fue de 0.3%, con este resultado, Tamaulipas registró el segundo mayor avance del país, únicamente por debajo de Hidalgo.

¿Qué sectores crecieron en Tamaulipas durante el primer trimestre de 2026?

Durante los primeros tres meses de 2026, los tres principales grupos de actividades económicas presentaron incrementos:

Actividades primarias: 16.5%

16.5% Actividades secundarias: 9.4%

9.4% Actividades terciarias: 1.1%

Además, el ITAEE señala que Tamaulipas realizó la mayor contribución al crecimiento de la actividad económica nacional durante el primer trimestre de 2026, con una aportación de 0.16 puntos porcentuales.

La entidad superó en este indicador al Estado de México, Hidalgo y Nuevo León, en las actividades primarias, Tamaulipas ocupó el noveno lugar nacional por crecimiento, con un avance de 16.5%, y fue la quinta entidad con mayor contribución al desempeño nacional del sector.

Tamaulipas escala al cuarto lugar en dinamismo económico. Foto: Uno TV

Tamaulipas mantiene una plataforma industrial y exportadora

El desempeño económico de Tamaulipas se relaciona con su actividad industrial y comercial, al cierre de marzo de 2026, la entidad contaba con 350 establecimientos incorporados al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), de acuerdo con estadísticas del Inegi.

En comercio exterior también destaca su participación en los cruces hacia Estados Unidos. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional en flujo comercial carretero hacia ese país, con 42.1% del total nacional.

Tamaulipas escala al cuarto lugar en dinamismo económico. Foto: Uno TV

Asimismo, se ubicó en el primer lugar nacional en flujo comercial ferroviario hacia Estados Unidos, con 49% del total; en materia de exportaciones, las mediciones disponibles a septiembre de 2025 colocaron a Tamaulipas en el sexto lugar nacional por exportaciones totales.

Por sectores, la entidad ocupó:

Primer lugar en industria química

Tercer lugar en fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica

Cuarto lugar en fabricación de equipo de computación, comunicación, componentes y accesorios electrónicos

Cuarto lugar en fabricación de maquinaria

¿Qué proyectos de infraestructura impulsa Tamaulipas?

El Gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, impulsa distintos proyectos de infraestructura con respaldo del Gobierno de México, entre los proyectos señalados se encuentran el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto Interior de Ciudad Victoria, la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, la segunda línea del Acueducto Victoria y la ampliación del puente internacional de Nuevo Laredo.

También se encuentra en marcha el proyecto ferroviario México-Nuevo Laredo y se ha proyectado un arco carretero para la zona norte del país; de acuerdo con cifras del Gobierno de Tamaulipas, durante la actual administración estatal se han confirmado alrededor de 21 mil millones de dólares en inversión, distribuidos en 174 proyectos.

Los indicadores económicos muestran que Tamaulipas pasó de una contracción anual de 0.9% en 2023 a registrar dos años consecutivos de crecimiento y una expansión de 5.2% durante el primer trimestre de 2026. En el balance comprendido entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026, la entidad se ubicó entre los cuatro estados con mayor crecimiento promedio anual del país.

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