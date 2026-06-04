Américo Villarreal niega vínculos con el crimen y cancelación de visa

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Amércio Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

Américo Villarreal negó los señalamientos publicados por Los Angeles Times sobre presuntos vínculos con el crimen. A través de su cuenta de X, el gobernador de Tamaulipas aseguró que se trata de acusaciones falsas, y “carentes de cualquier evidencia que los respalde”.

“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio (Los Angeles Times) pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde… Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Niego categóricamente los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente.



Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder… pic.twitter.com/3OcJA3dVpU — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) June 3, 2026

El mandatario estatal aseguró que no existe ningún tipo de acción legal en su contra por los presuntos nexos con el robo de combustible de los que lo señala el medio estadounidense.

“No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos que sustenten los señalamientos obtenidos de dicha publicación… Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

“Cuento con mi visa”: Américo Villarreal

Además, Villarreal Amaya negó que la visa para ingresar a Estados Unidos le haya sido revocada y que su ingreso al país del norte sea mediante un permiso especial, tal como lo reportó el medio.

“Cuento con mi visa estadounidense vigente. No he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza… Jamás he ingresado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Américo Villarreal llama a presentar pruebas

En su mensaje, Américo Villarreal llamó a Los Angeles Times a presentar las pruebas y destacó que no se debe juzgar basados en “rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia”.

“Por ello hago un llamado respetuoso, pero firme, al diario que publica estas afirmaciones y a cualquier otro medio que decida replicarlas para que acompañen sus señalamientos con las pruebas correspondientes. En una sociedad democrática, nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia. La verdad se acredita con hechos, las acusaciones se sostienen con pruebas, las especulaciones no sustituyen ni a unas ni a otras”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Seguiremos trabajando por Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas aseguró que seguirá trabajando por elgobierno de Tamaulipas y afirmó que continuará actuando con transparencia.

“Seguiremos trabajando todos los días por la seguridad, el bienestar, la inversión, el desarrollo económico, la infraestructura, la salud y las oportunidades que merecen las familias tamaulipecas. Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en nosotros”, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

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