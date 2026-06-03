Estados Unidos investiga a dos gobernadores de Morena: Los Angeles Times

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Fotos: Cuartoscuro

Estados Unidos amplió sus investigaciones contra políticos mexicanos y ahora mantiene bajo la lupa a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, según una publicación de Los Angeles Times. El reporte señala que ambos mandatarios estatales habrían perdido sus visas estadounidenses mientras continúan indagatorias relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el diario estadounidense, los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, forman parte de una nueva estrategia de Washington enfocada no solo en perseguir a los cárteles, sino también a funcionarios públicos sospechosos de colaborar con estructuras criminales.

Investigación se suma al caso de Rocha Moya

La información surge semanas después de que autoridades estadounidenses anunciaran acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios presuntamente relacionados con actividades del narcotráfico.

Según el reporte, las investigaciones contra Durazo y Villarreal representarían una nueva etapa en la ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump, que ha colocado el combate a los cárteles como una prioridad de seguridad nacional.

Reportan cancelación de visas

Los Angeles Times indicó que las visas de ambos gobernadores habrían sido revocadas en el marco de las investigaciones. Sin embargo, el medio asegura que los mandatarios han podido ingresar a territorio estadounidense mediante permisos especiales utilizados en determinados casos de cooperación con autoridades.

El reporte también menciona que las indagatorias contra Américo Villarreal estarían relacionadas con el presunto tráfico ilegal de combustible, conocido en México como huachicol, mientras que la investigación sobre Alfonso Durazo estaría vinculada a supuestos nexos con grupos criminales.

Sheinbaum acusa injerencia de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente las investigaciones y acusaciones impulsadas desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos en funciones.

La mandataria ha sostenido que las acciones de Washington podrían interpretarse como una forma de intervención en asuntos internos del país y ha insistido en que corresponde a las instituciones mexicanas determinar responsabilidades.

Además, ha cuestionado que las acusaciones surjan en un contexto político marcado por los próximos procesos electorales tanto en México como en Estados Unidos.

Aumenta tensión entre ambos países

La publicación destaca que esta estrategia podría generar nuevas fricciones diplomáticas entre ambos gobiernos, especialmente cuando se aproxima la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras Washington endurece su postura frente a presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales, el gobierno mexicano mantiene su defensa de la soberanía nacional y rechaza cualquier presión externa sobre decisiones judiciales o políticas.

Gobierno de Sonora rechaza versión de Los Angeles Times

Tras la publicación de Los Angeles Times, el Gobierno de Sonora negó los señalamientos relacionados con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

A través de redes sociales, la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, Paloma Terán, aseguró que la información difundida por el medio estadounidense es falsa.

“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño”, escribió.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

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